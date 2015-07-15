Samsung представил свой новый смартфон - тоньше iPhone на миллиметр

Об этом сообщается на официальном сайте производителя. Для сравнения, у одного из последних смартфонов Apple — iPhone 6 — этот показатель равняется 6,9 миллиметра, сообщает Lenta.ru.

На A8 присутствует сенсор отпечатков пальца, встроенный в кнопку «Домой». Аппарат получил больший экран, чем у своего предшественника — 5,7 дюйма (у А7 — 5,5 дюйма). Однако процессор остался тот же: 8-ядерный Snapdragon 615. Разрешение основной камеры новинки равно 16 мегапикселям, фронтальной камеры — 5 мегапикселям.

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Смартфон способен работать с двумя сим-картами, имеет слот microSD и 2 гигабайта оперативной памяти. Для хранения файлов отведено 16 или 32 гигабайта (в зависимости от модификации). Емкость батареи составляет 3050 миллиампер-часов. Операционная система «из коробки» — Android 5.1 Lollipop.

Цена и сроки начала продаж не уточняются. Поступит ли смартфон на другие рынки, кроме Китая, также остается неизвестным.