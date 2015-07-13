Apple обновит линейку плееров iPod в июле - СМИ

Apple, предположительно, обновит линейку плееров iPod во вторник, 14 июля. Об этом сообщается на французском ресурсе iGen, передает Lenta.ru.

Все плееры обновятся внешне — iPod touch, nano и shuffle станут доступны в цветах «золото», «небесный металлик», «фуксия», «классический черный», «розовый» и «звездный серый». Внутренне две маленькие модели (nano и shuffle), скорее всего, не изменятся. Touch, напротив, получит долгожданную замену 32-битному процессору А5, с которым в 2011 году был анонсирован Apple iPad 2. Какой именно процессор будет использован в iPod Touch нового поколения, не уточняется.

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Новости о возможном скором обновлении линейки iPod стали появляться с выходом iTunes версии 12.2. При подключении своих устройств к компьютеру внимательные пользователи отмечали, что медиакомбайн демонстрировал плееры в цветах, которые нельзя купить в Apple Store в данный момент. Прежде в большинстве случаев поводом для обсуждения готовящихся к выпуску новинок становился именно выход свежих версий операционной системы iOS.

Обычно Apple выпускает новые плееры в начале осени. Поэтому, возможно, появление идентификаторов новых устройств в коде медиакомбайна, которое заметили журналисты, необходимо для начала закрытого тестирования. В Apple новость о возможности скорого обновления линейки iPod не комментируют.