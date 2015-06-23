YouTube запускает новостной канал Newswire с роликами с места событий

Об этом сообщает МедиаСапиенс с ссылкой на страницу YouTube Blog.

В сообщении говорится: «Почти каждое значимое событие в мире, произошедшее за последние несколько лет, сопровождалась размещением видео с мест событий, снятых пользователями, и эти видео регулярно применяют СМИ для иллюстрации материалов».

С помощью Newswire YouTube хочет повысить эффективность использования новых медиа, главным недостатком которых остается сложность подтверждения информации, так как авторы редко сообщают ее источник. Поэтому видеоролики пользователей будут проверяться редакторами Storyful.

Основной целью внедрения нового сервиса руководство YouTube называет предоставление профессиональным СМИ подтвержденной информации и видеоконтента, снятого очевидцами событий.

Читайте такжеTwitter запустит новостной сервис20 июня о новом формате работы с новостями сообщили представители Twitter. В мобильном приложении появится кнопка Lightning, с помощью которой можно будет перейти к списку наиболее важных тем, о которых пишут другие пользователи, среди которых и самые обсуждаемые новости или события. Читателя, который выбрал нужную тему, система переадресует на страницу, где будут собраны лучшие твиты, фото и видео.

Также 11 июня на ежегодной Всемирной конференции разработчиков в Сан-Франциско о запуске новостного приложении сообщила компания Apple. С его помощью можно будет получить доступ к оперативным новостям. Двумя днями позже компания разместила объявления о поиске редакторов с журналистским опытом для работы над приложением Apple News.