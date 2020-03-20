Netflix и YouTube снизят качество видео в Европе, чтобы интернет выдержал нагрузки

Эти решения приняли после того, как с просьбой перестать показывать видео в высоком качестве (формат HD) в стриминговые сервисы обратился Европейский Союз.

Видеохостинг YouTube и стриминговий сервис Netflix на ближайший месяц снизят качество трансляций видео в Европе. Это должно помочь избавить сети от повышенной нагрузки в условиях, когда из-за пандемии коронавируса многие сейчас сидят дома и смотрят потоковое видео.

Как пишет Громадське, об этом сообщают Reuters и Bloomberg со ссылкой на заявления компаний.

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Эти решения приняли после того, как с просьбой перестать показывать видео в высоком качестве (формат HD) в стриминговые сервисы обратился Европейский Союз.

По данным Bloomberg, время, которое люди проводят на стримингових сервисах, за последнюю неделю увеличилось на 20%, а в некоторых отдельных странах, например Австрии и Испании — на 40%.

В Netflix оценили, что снижение качества видео «сократит трафик Netflix в европейских сетях примерно на 25%», но позволит обеспечивать пользователей качественным сервисом.