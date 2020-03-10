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В украинских школах реализуют проект по безопасному Wi-Fi - Минцифры

14:06, 10 марта 2020
Наука и IT
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В украинских школах реализуют проект по безопасному Wi-Fi / фото ua.depositphotos.com

Об этом ведомство сообщило на странице в Facebook.

«В планах — совместно реализовать пилотный проект по безопасному Wi-Fi в школах, который позволит контролировать и фильтровать интернет-трафик», — говорится в сообщении.

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Также стороны договорились стимулировать создание условий для реализации цифровых прав граждан и распространение среди предпринимателей технологических решений для эффективной защиты информации и киберзащиты.

Помимо прочего, меморандум предусматривает обмен компетенциями и опытом для развития информационно-телекоммуникационных систем.

Как сообщалось, Международную техническую помощь на поддержку проектов цифровой трансформации потратят, в частности, на развитие широкополосного и мобильного интернета, оптимизацию административных услуг и мобильное приложение «Дія».

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