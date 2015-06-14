Смартфон Samsung Galaxy S6 Edge Iron Man в Китае продали за $91 тысячу

В Китае в рекордную сумму оценили смартфон Samsung Galaxy S6 Edge, оформленный в стиле «Железного человека». 12 июня экземпляр из ограниченной партии был приобретен на аукционе за 569 тысяч юаней (около 91 тысячи долларов).

Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Android Headlines.

Устройство было выставлено на продажу на сайте одного из крупнейших китайских онлайн-ритейлеров. Аукцион привлек более 92 тысяч заявок. Такое внимание покупателей в КНР связывают, в частности, с китайскими приметами.

Читайте такжеSamsung представил прозрачные и зеркальные дисплеиСмартфон выполнен в красно-золотых цветах костюма «Железного человека» — супергероя комиксов издательства Marvel Comics, а также серии фильмов. Такой вариант персонализации оказался очень востребованным в Китае, поскольку эти цвета считаются в стране признаками богатства и роскоши. Когда сайт первоначально просто выставил на продажу тысячу экземпляров из ограниченной партии, ресурс рухнул от числа запросов.

Кроме того, в китайской культуре цифра шесть символизирует удачу. Проданный смартфон не только содержит ее в названии модели, но имеет серийный номер 66 в ограниченной партии.