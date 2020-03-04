Facebook дал ВОЗ бесплатные рекламные площади для оповещений о коронавирусе

Цукерберз отметил, что соцсеть предоставляет ВОЗ столько бесплатных рекламных объявлений, сколько им понадобится в условиях распространения коронавируса, а также другую поддержку.

Основатель Facebook Марк Цукерберг рассказал, что его социальная сеть активно помогает международным и правительственным организациям, работающим в сфере здравоохранения, с оповещением граждан о ходе эпидемии коронавируса.

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Цукерберг отметил, что Facebook работает с национальными министерствами здравоохранения, Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и ЮНИСЕФ, чтобы те могли свободно предоставлять пользователям актуальную информацию об эпидемии коронавируса. Для этого компания предоставляет им неограниченное количество бесплатных рекламных мест. «Мы предоставляем ВОЗ столько бесплатных рекламных объявлений, сколько им понадобится в условиях распространения коронавируса, а также другую поддержку. Мы также поддерживаем другие организации и предоставляем им миллионы рекламных площадей», - заявил глава Facebook, передает kommersant.

По последним данным ВОЗ, общее число заразившихся коронавирусом во всем мире составляет 90 870 человек и 3110 случаев смерти. Количество погибших от коронавируса COVID-19 в Китае достигло 2981 человека. Число зараженных оценивается в 80 270 человек, а количество вылечившихся - в 49 856.