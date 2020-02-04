Ученые описали механизм заражения клетки коронавирусом

Коронавирус из Уханя имеет много общего с вирусом SARS, но может быть еще опаснее.

Вирусологам удалось получить прямые экспериментальные подтверждения механизма, с помощью которого коронавирус 2019-nCoV проникает в клетки носителя.

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Как сообщает Naked Science, статья с достижениями ученых опубликована журналом Nature – там собран обширный обзор текущих знаний о вирусе и вызываемой им болезни.

Отмечается, что геном вируса был «расшифрован» еще месяц назад. Проведенное на этой основе моделирование показало, что гликопротеин (S-белок) на поверхности 2019-nCoV похож на аналогичный белок родственного вируса SARS. С помощью этой молекулы вирус связывается с рецепторами ангиозинпревращающего фермента 2 (Angiotensin-Converting Enzyme 2, ACE2), который участвует в регуляции кровообращения. Эта связь и служит «воротами» для проникновения вируса в клетку.

Авторы новой статьи, работавшие по главе с Чжэн-Ли Ши (Zheng-Li Shi) из Уханьского института вирусологии, подтвердили эту гипотезу экспериментально. Используя образцы 2019-nCoV, забранные у одного из пациентов еще в декабре, ученые заразили ими клеточные культуры, показав, что вирус способен проникать лишь в клетки, имеющие на поверхности рецепторы АСЕ2.

Вместе с тем S-белок вируса имеет и определенные отличия от SARS. Возможно, он способен связываться и с сиаловой кислотой, которая служит «воротами» для других инфекций, включая грипп.

По некоторым данным, 2019-nCoV может распространяться и бессимптомно. Однако АСЕ2 представлен на поверхности клеток, которые находятся достаточно глубоко в легких. Маловероятно, что добравшаяся туда болезнь могла оставаться бессимптомной и распространяться.

А вот сиаловую кислоту можно найти в верхних дыхательных путях, благодаря чему вирус способен распространяться, еще не вызвав заметных проявлений. Именно это и делает новый вирус столь опасным.

Впрочем, некоторые последние данные заставляют сомневаться в его способности и связывать сиаловые кислоты, и распространяться без внешних симптомов.

Как сообщал УНИАН, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Вирус передается от человека к человеку. Инкубационный период коронавируса составляет от 2 до 12 суток.

Всемирная организация здравоохранения 30 января объявила чрезвычайную ситуацию международного значения в связи с распространением коронавируса из Китая. По состоянию на 4 февраля в результате заражения болезнью по меньшей мере 426 человек умерли, количество зараженных превысило 19 тысяч.