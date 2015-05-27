Россия отложит запуски спутников из-за аварии "Протона"

Как уточнил глава минкомсвязи РФ Николай Никифоров, речь идет о сдвиге сроков на два-три месяца, передает Би-би-си. Николай Никифоров уверен, что ущерб, связанный с переносом запусков российских спутников связи, должен возместить Роскосмос.

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Российская ракета "Протон", стартовавшая с космодрома Байконур 16 мая, чтобы вывести на орбиту мексиканский спутник связи, сгорела из-за серьезных неполадок вскоре после пуска. По данным Роскосмоса, третья ступень, разгонный блок и космический аппарат практически полностью сгорели в атмосфере.

Из-за неудачного запуска российской ракеты-носителя "Протон-М" в Великобритании на несколько месяцев приостановлен крупнейший космический проект: вывод на орбиту третьего коммуникационного спутника компании Inmarsat, который должен был завершить формирование орбитальной группировки.

В общей сложности за последние 5 лет российские "Протоны" терпели крушение при шести запусках.