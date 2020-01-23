Apple выпустит бюджетный iPhone 9: как предположительно будет выглядеть гаджет (видео)

По предварительной информации, купить iPhone 9 можно будет за $399.

Издание Bloomberg подтвердило запуск нового бюджетного гаджета от Apple – iPhone 9.

Ожидается, что производство устройства стартует в феврале, а официальный анонс состоится в марте. Apple планирует расширить охват мирового рынка накануне выхода 5G-моделей iPhone осенью.

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Сам смартфон будет прямым наследником iPhone SE, однако по размерам будет ближе к iPhone 8. Скорее всего, он будет иметь экран с диагональю 4,7 дюймов, классическую кнопку со сканером отпечатков Touch ID, а также флагманский процессор A13, как в iPhone 11.

Новинка будет ориентирована на развивающиеся рынки, где сложно продавать смартфоны по $1000. По предварительной информации, купить iPhone 9 можно будет за $399.