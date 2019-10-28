Apple будет продавать AirPods Pro по цене новых андроидофонов (видео)

Продажи AirPods Pro начнутся 30 октября.

Американская компания Apple представила наушники AirPods Pro, которые отличаются от предыдущих моделей линейки дизайном и рядом новых особенностей.

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Как сообщает Engadget, новые наушники будут наделены системой активного шумоподавления и возможностью активировать ассистента Siri голосовой командой.

Официальная стоимость AirPods Pro составит 249 долларов – это сумма сопоставима со стоимостью множества смартфонов на Android от китайских производителей. В Украине продукция Apple традиционно продается значительно дороже официального ценника.

В компании обещают, что наушники обеспечат крайне высокое качество звука – в них будет использоваться «адаптивный эквалайзер», способный автоматически подстраивать частотность звука под потребности конкретного пользователя. В них также будет реализован «режим прозрачности», который позволит пользователю слышать окружение.

По уровню автономности AirPods Pro будут соответствовать предыдущим моделям – около пяти часов работы. Включенный режим активного шумоподавления может сократить это время до 3,5-4 часов. Кейс-зарядка для наушников позволит зарядить их еще на 24 часа.

Продажи AirPods Pro начнутся 30 октября.

Ранее сетевой инсайдер Бен Гескин, который регулярно публикует интересные концепт-арты и рендеры грядущих мобильных устройств, выложил новые рендеры следующего смартфона iPhone.