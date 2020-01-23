IT-специалисты ESET дали рекомендации, как полностью удалить данные с компьютеров и смартфонов перед их продажей

В случае очистки компьютеров, недостаточно провести одно лишь форматирование жесткого диска, поскольку даже после этого информацию можно восстановить.

Специалисты международной IT-компании ESET– эксперта в области киберзащиты– дали рекомендации, как полностью удалить информацию с компьютеров и смартфонов перед продажей без возможности ее дальнейшего восстановления.

Об этом сообщается на сайте компании.

По данным IT-специалистов, в случае очистки компьютеров, недостаточно провести одно лишь форматирование жесткого диска, поскольку даже после этого информацию предыдущего пользователя можно восстановить с накопителя.

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Процесс очистки жестокого диска отличается в зависимости от операционной системы. В компании ESET уточнили, что владельцы Mac могут легко очистить диск с помощью встроенной дисковой утилиты. Тогда как на ноутбуках и компьютерах операционной системы Windows такая возможность отсутствует, поэтому пользователям придется поискать специальные инструменты в интернете.

Специалисты ESET добавили, что для очистки SSD-накопителей необходима специальная утилита, которую можно найти на веб-сайте производителя компьютера.

«Если вы хорошо разбираетесь в работе девайсов, можно применить более радикальный метод — физическое повреждение устройства. В другом случае, вы должны обратиться в специализированную службу, которая использует машины для утилизации вашего диска», - говорится в сообщении.

Что касается смартфонов, по словам IT-экспертов, большинство из них имеют собственные встроенные утилиты для очистки.

«Перед осуществлением очистки пользователям iPhone сначала рекомендуется выйти из всех служб, таких как iTunes, iCloud, AppStore и других. После этого нужно перейти в меню «Настройки»> «Основные»> «Сброс» и нажать «Стереть контент и настройки», - сообщили в компании ESET.

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Для смартфонов операционной системы Android, согласно данным IT-экспертов, процесс очистки может отличаться в зависимости от производителя, однако общий принцип остается похожим. Специалисты ESET рекомендуют начать с деактивации мер безопасности, таких как блокировка экрана, а затем можно перейти к удалению данных учетных записей для входа.

«Также перед очисткой некоторых смартфонов стоит зашифровать данные на нем, а уже после этого вернуть устройство к заводским настройкам. Кроме этого, не забудьте извлечь SD-карту из своего телефона», - подытожили в компании ESET.

Как сообщал УНИАН, IT-специалисты ESET рассказали геймерам, как не стать жертвами мошенников.

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По данным ESET, в Украине ежедневно фиксируется около 300 тыс. новых киберугроз для информационной безопасности. При этом, найти хакеров-злоумышленников крайне сложно, компаниям остается лишь проводить ежеминутные мониторинги на предмет выявления киберугроз с целью их дальнейшего блокирования.

Компания ESET – ведущий разработчик решений в области компьютерной безопасности и эксперт в сфере IТ-безопасности. Компания была основана в 1992 году в Словакии и на сегодня представлена более, чем в 180 странах мира.