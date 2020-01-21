Глава Google подчеркнул важность регулирования искусственного интеллекта

Гендиректор Google Сундар Пичаи подчеркнул, что потенциальный вред от искусственного интеллекта, должен быть сбалансирован с социальными возможностями.

Генеральный директор компаний Google и Alphabet Сундар Пичаи призвал регулировать искусственный интеллект.

По мнению Пичаи, эта тема остается слишком важной, чтобы ее игнорировать. СЕО Google привел несколько примеров, когда инновации имели непреднамеренные негативные последствия. Об этом пишет НВ со ссылкой на Financial Times.

Пичаи подчеркнул, что потенциальный вред от искусственного интеллекта, должен быть сбалансирован с социальными возможностями. Насколько жесткое регулирование предлагает Пичаи пока неясно: он не критикует ни подход Белого Дома, ни более жесткие инициативы Евросоюза.

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Генеральный директор Google подчеркнул, что международное сообщество должно достичь общего соглашения по вопросам регулирования ИИ и намекнул, что ориентиром в этом вопросе может служить принципы, которыми руководствуется возглавляемая им Alphabet.

Также топ-менеджер сослался на принципы Google в отношении ИИ, которые компания представила в 2018 году. Якобы, эти правила помогают компании «избежать предвзятости и расставляют приоритеты в отношении безопасности и конфиденциальности» пользователей. Пичаи добавил, что возглавляемая им компания Google не будет использовать ИИ в качестве инструмента для наблюдений за людьми или для других задач, которые влекут за собой нарушение прав человека.

Пичаи подытожил, что для регулирования ИИ необходимы правила и регулирующий орган с необходимыми полномочиями для контроля за соблюдением норм.