Сканирование ладони: Amazon разрабатывает новую технологию расчетов в магазинах

Компания предлагает размещать специальные кассовые терминалы, которые будут связывать отпечаток ладони человека с его аккаунтом в банке.

Компания Amazon работает над новой технологией, которая позволит рассчитываться в магазинах ладонью вместо карточки или наличных.

Об этом сообщает Громадське со ссылкой на The Wall Street Journal.

Так, компания предлагает размещать специальные кассовые терминалы, которые будут связывать отпечаток ладони человека с его аккаунтом в банке. Для этого сначала нужно просканировать ладонь, чтобы устройство запомнило текстуру кожи, неровности, вены. Биометрическая информация, а также история покупок пользователей будет храниться на облаке Amazon.

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Компания планирует разместить такие терминалы в кафе, заведениях быстрого питания и других местах, где всегда большой поток людей.

Как пишет издание, технологией заинтересовались такие компании, как Visa, MastercardJPMorgan Chase, Wells Fargo и Synchrony Financial.