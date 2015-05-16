Обломки российского "Протона" и спутника сгорели в атмосфере
Третья ступень ракеты "Протон-М", при запуске которой сегодня утром произошла авария, разгонный блок и мексиканский спутник связи "Мэк-Сат-1" практически полностью сгорели в атмосфере.
На данный момент факта падения несгоревших элементов ракеты-носителя не зафиксировано, говорится в сообщении Федерального космического агентства России, передает радио "Свобода".
Читайте такжеНазвана причина аварии «Протона» - системная деградация российской космической отраслиПо данным ведомства, аварийная ситуация при запуске ракеты-носителя с мексиканским спутником связи произошла на высоте 161 км.
Отмечается, что спутник и его запуск были застрахованы заказчиком, ответственность перед третьими лицами застрахована российской стороной.
Межведомственная аварийная комиссия рассмотрит причины нештатной ситуации и примет соответствующие решения, говорится в сообщении Роскомоса.
Ранее сообщалось, что третья ступень ракеты-носителя могла упасть в Забайкальском крае.
Это не первая авария "Протона-М"за последние годы. В мае 2014 ракета-носитель не смогла вывести на орбиту космический аппарат "Экспресс-АМ4Р". Предыдущая авария ракеты произошла в июле 2013 года.