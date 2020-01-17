В США создали контактные линзы с добавленной реальностью и ночным видением

Разработчики говорят, что линзы будут соединяться со смартфоном и выводить в добавленную реальность разнообразные данные.

Умные и многофункциональные контактные линзы были концепцией в фантастических фильмах на протяжении многих лет. Однако, только сейчас они появились в реальности. В США компания Mojo Vision создала контактные линзы, которые накладывают на все, что видит человеческий глаз, дополнительные данные.

К примеру, как говорится в сюжете BBC, можно увидеть данные о состоянии здоровья или перевод текстов с помощью добавленной реальности. Линзы проецируют свет просто перед человеческим глазом. Поэтому ими можно пользоваться даже с закрытыми глазами.

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«Нам пришлось построить собственный беспроводной протокол, беспроводное соединение между контактной линзой и другим нательным аксессуаром. Потому что было нужно разобраться с питанием, данными и размером чипа. И этот аксессуар соединяется с вашим мобильным телефоном или облаком, чтобы получить доступ к дополнительным вычислительным ресурсам и информации», - сказал BBC Майк Ваймер с Mojo Vision.

Разработчики рассчитывают, что заряда в линзах хватит на использование в течение всего дня. Одна из версий контактных линз имеет встроенную систему ночного видения и обнаружения краев.

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«Это контактные линзы. Вы их надеваете утром и снимаете на ночь. Вы кладете их в специальный кейс для очистки, который также подзаряжает батарею. Они очень удобные, хорошо подходят вашим глазам, корректируют ваше зрение, когда вы их носите. Поэтому если у вас есть рецепт от врача, мы встроим все характеристики в линзы», - заверил Ваймер.

Разработчики утверждают, что их разработка менее навязчива, чем мобильные телефоны. Однако, готовы ли люди покупать и носить такое оборудование, остается под вопросом.