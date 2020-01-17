Астронавтка NASA опубликовала пожары в Австралии из космоса (фото)
Астронавт NASA Кристина Кох, которая находится на Международной космической станции (ISS), поделилась коротким, но сильным сообщением из космоса во вторник: «Австралия. Наши сердца и мысли с вами».
Фотографии лесных пожаров на материке появились в Twitter женщины. На фото дым от пожаров можно увидеть на 400 км над Землей.
Australia. Our hearts and thoughts are with you. pic.twitter.com/6D7AS4LaDe— Christina H Koch (@Astro_Christina) January 14, 2020
На странице ISS в Instagram 4 января тоже появились фотографии из охваченной дымом и огнем Австралией.
Лесные пожары начались в Австралии в октябре 2019 года и с тех пор в стране выгорело уже около 15 млн га, тысячи домов были уничтожены. Жертвами стихии стали 27 человек. Сообщается также о почти миллиарде погибших животных.
На днях ученые NASA предупредили, что дым от лесных пожаров, которые уже несколько месяцев бушуют в Австралии, совершит полный оборот вокруг Земли и вновь накроет этот материк.
Больше других пострадала Новая Зеландия, которая находится рядом с Австралии. Дым от лесных пожаров "принес" в эту страну не только эффектные красные закаты, но и укрыл пеплом снежные вершины.