Астронавтка NASA опубликовала пожары в Австралии из космоса (фото)

Лесные пожары начались в Австралии в октябре 2019 года и с тех пор в стране выгорело уже около 15 млн га, тысячи домов были уничтожены. Жертвами стихии стали 27 человек.

Астронавт NASA Кристина Кох, которая находится на Международной космической станции (ISS), поделилась коротким, но сильным сообщением из космоса во вторник: «Австралия. Наши сердца и мысли с вами».

Фотографии лесных пожаров на материке появились в Twitter женщины. На фото дым от пожаров можно увидеть на 400 км над Землей.

Australia. Our hearts and thoughts are with you. pic.twitter.com/6D7AS4LaDe — Christina H Koch (@Astro_Christina) January 14, 2020

На странице ISS в Instagram 4 января тоже появились фотографии из охваченной дымом и огнем Австралией.

Лесные пожары начались в Австралии в октябре 2019 года и с тех пор в стране выгорело уже около 15 млн га, тысячи домов были уничтожены. Жертвами стихии стали 27 человек. Сообщается также о почти миллиарде погибших животных.

На днях ученые NASA предупредили, что дым от лесных пожаров, которые уже несколько месяцев бушуют в Австралии, совершит полный оборот вокруг Земли и вновь накроет этот материк.

Больше других пострадала Новая Зеландия, которая находится рядом с Австралии. Дым от лесных пожаров "принес" в эту страну не только эффектные красные закаты, но и укрыл пеплом снежные вершины.