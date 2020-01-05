Aston Martin показала свой первый фирменный вертолет (фото)

Вертолет ACH130 Aston Martin Edition разработан совместно с Airbus Corporate Helicopters.

Английский производитель престижных спорткаров Aston Martin представил свой фирменный вертолет ACH130 Aston Martin Edition, спроектированный и созданный в сотрудничестве с французской Airbus Corporate Helicopters.

Об этом сообщает портал The Drive, передает Naked Science.

Презентация машины класса VIP прошла на горнолыжном курорте Куршевель во французских Альпах.

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«Это смелое сотрудничество. Оно отвечает нашей традиции экспериментировать с новыми дизайнерскими подходами, результатом чего стало уникальное творение потрясающего дизайна и красоты», - сказал глава Airbus Corporate Helicopters Фредерик Лемос.

Вертолет будет доступен в четырех вариантах дизайна — Stirling Green, Xenon Grey, Arizona или Ultramarine Black - с дополнительными премиум-интерьерами и фирменными элементами Aston Martin, в частности с роскошными кожаными сиденьями.

Салон отделан замшей из чистого черного цвета с кожаными вставками оттенков Oxford Tan, Pure Black, Cormorant и Ivory. Идея проекта - создать ощущение единства между ACH130 Aston Martin Edition и автомобилями этой марки.

В каждый вертолет встроена приборная доска с логотипами Airbus и Aston Martin. Кроме того, по желанию владельца на приборную панель можно установить табличку с его именем.

Продажи ACH130 Aston Martin стартуют с первого квартала 2020 года. Цена вертолета пока не разглашается, но обычный Airbus H130 начинается от 3,3 миллиона долларов.

Как сообщал УНИАН, компания Aston Martin опубликовала видеотизер, в котором впервые показан в движении ее первый серийный кроссовер - DBX. Публичная премьера автомобиля состоится 20 ноября в Пекине.