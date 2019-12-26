Желание танцевать могло появиться у животных до появления людей

До этого времени считалось, что танцы – чисто человеческое занятие, но, как оказалось, обезьяны без обучения реагируют на музыку так же, как и люди.

Акира встает и начинает покачиваться, Пэл хлопает в ладоши, Ай притопывает ногой, а Гон «барабанит» по стене. Так ведет себя не очередная группа-сенсация для подростков, а группа шимпанзе. Ученые считают, что их поведение проливает свет на доисторическое происхождение человеческих танцев.

Как пишет The Guardian, исследователи из Киото сняли на видео, как шимпанзе двигаются под записи фортепиано. Ни одно из животных не учили реагировать на музыку. Им не предлагали за это никаких вознаграждений во время обучения. Не смотря ни на что, они начали спонтанно реагировать движениями своего тела, когда услышали мелодию.

«Шимпанзе в определенной степени танцуют так же, как и люди», - сказала исследователь Киотского университета Юко Хаттори.

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Большинство обезьян качали своими телами, хотя самки также хлопали в ладоши и притупували ногой. У феномена танцев давняя человеческая история. И считалось, что он полностью отсутствует у приматов нечеловеческого типа. Наиболее похожее на танцы поведение в дикой природе – это так называемые «танцы дождя» у шимпанзе. В этом месяце исследователи из Университета Уорвика сообщили, что шимпанзе в Зоологическом парке Сент-Луиса в штате Миссури выполняли движения, похожие на танец конга. Однако, у обезьян не было музыкального акомпонемента.

Хаттори и ее коллеги записали на видео, как семь шимпанзе: три самца и четыре самки, - реагировали на короткие ритмичные записи фортепиано. Все животные так или иначе отреагировали на музыку. Шестеро из них встали и начали крутиться. Пять приседали или стучали по стенкам своего вольера, трое хлопали в такт, а одна самка по имени Ай половину времени стучала себя по ноге.

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Согласно отчету исследования, ритмичные движения указывают, что желание танцевать возникло еще до появления людей. Этот инстинкт мог развиться по крайней мере еще во времена существования общего предка людей и шимпанзе.

«Биологическая основа для танцев глубоко укоренилась и была характерной для общих предков людей и шимпанзе около шести миллионов лет назад», - считает Хаттори.