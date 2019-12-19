У берегов Мексики нашли якоря с кораблей конкистадора Кортеса (фото)

Экспедиция обнаружила артефакты с помощью магнитометров.

В Мексиканском заливе, неподалеку от портового города Веракрус, нашли два якоря с кораблей испанского конкистадора Эрнана Кортеса.

Об этом пишет журнал «Вокруг света».

Читайте такжеУченые сделали открытие, которое в корне меняет представление об охоте древних людей на мамонтаИменно здесь в 1519 году, ровно 500 лет назад, высадилась эскадра Эрнана Кортеса. Веракрус, первоначально известный как Вилья-Рика, стал оживленным портом уже в 1521 году.

Морские археологи из Национального института антропологии и истории (INAH) рассказали, что длина большего из двух якорей составляет почти 4 метра, а ширина – около 1,6 метра. Исследователи считают, что оба найденных якоря принадлежали флоту испанца Эрнана Кортеса, который завоевал землю ацтеков в XVI веке.

Экспедиция обнаружила артефакты с помощью магнитометров, которые исследовали дно океана на глубине от 10 до 15 метров.

Это открытие, наряду с якорем XV века, который был найден в прошлом году, убедило археологов, что они на верном пути к поиску новых свидетельств европейского завоевания Мексики.

Исследователи определили еще 15 локаций, в которых предположительно могут находиться другие якоря, а также иные части затонувших испанских галеонов.

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