В российском музее загадочно поднялся в воздух купол над осколком Челябинского метеорита (видео)

В музее исключают какое-то человеческое участие в этой истории, но в мистику тоже не верят.

В Государственном историческом музее Южного Урала стеклянный купол в форме пирамиды, под которым хранится осколок Челябинского метеорита, загадочно поднялся в воздух.

Видео с камер наблюдения появилось на Youtube.

Сотрудники музея не могут объяснить, каким образом это произошло. По их словам, купол нельзя поднять без нажатия специальной кнопки на пульте. Однако к пульту якобы никто не прикасался.

Представитель музея Айвар Валеев сообщил в Facebook, что «поднять купол над метеоритом - это целая эпопея».

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«Там четыре электродвигателя по краям, сама конструкция довольно тяжелая, сигнализация + бюрократические дела. И никогда такого не было, чтобы купол взял вот так и сам приподнялся», - пишет он.

Директор музея Владимир Богдановский говорит, что специалисты по электронике единодушно считают, что подняться сам по себе купол не мог. И что технику проверили - она была в порядке.

«Какое-то человеческое участие в этой истории мы исключаем. Пульт с кнопкой, которая приводит в движение четыре электродвигателя, поднимающих купол, надежно спрятан в потайном ящике, он под видеонаблюдением. Случайного нажатия на кнопку тоже не могло быть. Технический сбой - возможен, хотя подобный случай у нас в музее впервые. В мистику не верим», - ‎прокомментировал инцидент Государственный исторический музей Южного Урала‎ на своей странице в Facebook.