SpaceX доставит на МКС коноплю и кофе

На орбиту отправят "легальный сорт" конопли с низким содержанием каннабиода.

В марте 2020 года SpaceX доставит на МКС ростки конопли и образцы кофе по заказу агротехнической компании Front Range Biosciences.

Об этом пишет Vice.

Читайте такжеSpaceX запустила на орбиту ракету с 60 спутниками Starlink (видео)На орбиту отправят «легальный сорт» конопли с низким содержанием ТГК – каннабиода, который оказывает психоактивное действие на человека. Планируется, что растения пробудут в инкубаторе МКС 30 дней. После этого ростки вернут на Землю, чтобы изучить, как на них повлияли космические условия.

Как объяснил гендиректор компании Front Range Джонатан Войт, исследователи хотят проверить гипотезу о том, что растения в космосе часто подвержены мутациям. В компании хотят также выяснить, приживутся ли эти мутации по возвращении на Землю и есть ли в них коммерческий потенциал. Исследователи надеются, что возможные мутации сделают растения более устойчивыми к изменению климата.

Ранее УНИАН сообщал, что SpaceX назвала дату полета пилотируемого корабля Crew Dragon к МКС.