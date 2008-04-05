Американское ядерное топливо несет угрозу украинским АЭС?

Народный депутат, один из лидеров Партии регионов Андрей КЛЮЕВ считает опасным экспериментом и политической акцией контракт НАЭК "Энергоатом" с американской компанией Westinghouse о возможных поставках в 2011-2015 годах ядерного топлива для Южно-Украинской АЭС.

Об этом А.КЛЮЕВ заявил в интервью журналистам, сообщили УНИАН в его пресс-службе.

По словам А.КЛЮЕВА, американское топливо до сих пор не лицензировано в Украине. Он подчеркнул, что эксперимент по использованию американских топливных сборок на Южно-Украинской АЭС еще не завершен, поэтому пока нет подтверждения безопасности их работы на наших реакторах, не рассчитанных на такое топливо. По словам экс-вице-премьер-министра, Чехия и Финляндия, где также работают реакторы типа ВВЭР, пробовали перейти на топливо компании Westinghouse, однако опыт «оказался неудачным». По его словам, было принято решение вернуться к российскому топливу. А.КЛЮЕВ отмечает, что в Чехии на станции "Темелин" зафиксированы отказы 51 из 61 стержней управления.

А.КЛЮЕВ считает, что контракт, который подписан накануне визита в Украину Президента США Джорджа БУША, скорее «политическая акция». По его словам, «власть спешила отчитаться о проделанной работе». «Но ведь нельзя в такой сложной отрасли, как атомная энергетика, играть в политические игры – они могут закончиться очень плачевно», - подчеркнул экс-вице-премьер-министр Украины. По его словам, для Украины этот контракт может иметь серьезные последствия, если «по политическим мотивам будет «продавлена» лицензия на американское топливо без соответствующего научного обоснования и адаптации под наши блоки. «А Украина знает о последствиях аварий на атомных блоках не понаслышке», - отметил А.КЛЮЕВ.

Он подчеркнул, что правительство Украины до сих пор не заключило договоров на поставку российского топлива для украинских АЭС на текущий год. По его словам, пока также непонятно, по какой цене «Энергоатом» собирается покупать американское топливо, поскольку известно, что оно, как минимум, на треть дороже российского.

А.КЛЮЕВ заявил, что полностью поддерживает идею диверсификации источников импорта энергоносителей. В то же время он подчеркивает, что это нужно делать «профессионально, с серьезным экономическим и техническим обоснованием, без политических пиар-акций». «Похоже, для некоторых украинских политиков стало целью как можно скорее оторваться от России, и они готовы идти ради этого на любые жертвы. Это крайне вредит национальным интересам Украины», - заявил А. КЛЮЕВ.

Как сообщал УНИАН, НАЭК «Энергоатом» и американская компания Westinghouse подписали 30 марта в Киеве контракт на поставку ядерного топлива.

Контракт предусматривает поставки ядерного топлива производства американской компании для реакторов ВВЭР-1000 украинских АЭС в течение 2011-2015 годов для обеспечения ежегодной плановой перезагрузки не менее трех энергоблоков.

В частности, планируется поставка 630 топливных сборок. При этом стороны договорились, что в случае потребности объемы поставок топлива могут быть увеличены до трех дополнительных перегрузочных партий ежегодно. Также пописанное соглашение предусматривает, что в случае увеличения количества поставляемых сборок пропорционально будет снижаться их стоимость.

Кроме того, контракт предусматривает, что в случае, если по итогам опытной эксплуатации топливо НАЭК «Энергоатом» по не зависящим от него причинам не сможет получить разрешение Госатомрегулирования на промышленную эксплуатацию американского топлива, компания имеет право расторгнуть контракт без каких-либо дополнительных затрат со своей стороны.

Также «Энергоатом» будет иметь право досрочно прекратить действие контракта в случае массового технического отказа топлива Westinghouse.

В настоящее время монопольным поставщиком ядерного топлива для украинских АЭС является российская корпорация «ТВЭЛ». В 2010 году истекает срок действия долгосрочного контракта на поставку свежего ядерного топлива, заключенного между НАЭК «Энергоатом» и ОАО «ТВЭЛ».

«ТВЭЛ» - один из мировых лидеров в производстве ядерного топлива. Обеспечивает топливом 17% энергетических реакторов мира, а также исследовательские реакторы разных стран и судовые реакторы российского флота.