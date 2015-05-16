Роскосмос назвал место возможного падения обломков «Протон-М»

Предварительной причиной аварии ракеты "Протон-М" является отказ рулевых двигателей третьей ступени носителя, сообщил в субботу ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

"Предварительная причина аварии - отказ рулевых двигателей третьей ступени", - сказал собеседник агентства.

Ранее Роскосмос проинформировал МЧС Читинской области о возможном районе падения обломков ракеты-носителя.

"О сложившейся ситуации оповещено МЧС Читинской области. Им выданы координаты предполагаемого района падения ракеты", - сказал собеседник агентства.

По его словам, велика вероятность, что сотрудники МЧС не найдут никаких обломков ракеты-носителя и мексиканского спутника.

"Авария произошла на этапе работы третьей ступени, то есть ракета была уже достаточно высоко и при падении должна была взорваться в атмосфере, а находившиеся в ней остатки топлива при этом сгореть", - сказал собеседник.

Он пояснил, что согласно данным телеметрии, информация с системы ракеты перестала поступать примерно за одну минуту до предполагаемого времени отделения от нее мексиканского спутника.

Источник сообщил, что высота падения ракеты составила 160 км, а обломки должны были сгореть в атмосфере.

"Третья ступень "Протона" с головным блоком упала с высоты приблизительно 160 км, - добавил источник. - Этой высоты должно хватить для того, чтобы все обломки сгорели в атмосфере. Предположительное место падения находится в Читинской области, в 30 км от ближайшего населенного пункта", - заявил собеседник агентства.

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По словам источника, данные о предполагаемом месте падения обломков "Протона" переданы в МЧС.

Он добавил, что на борту третьей ступени разгонного блока "Бриз-М" находится несколько тонн высокотоксичного топлива гептил.

"О предварительных причинах аварии пока говорить рано, так как телеметрия с третьей ступени ракеты-носителя пропала до момента выключения двигателя этой ступени. Однако очевидно, что причина связана с нештатной работой третьей ступени", - заключил источник.