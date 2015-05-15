Ученые предложили способ частично решить проблему мирового голода и нищеты

В попытках победить голод и нищету учёные разработали уникальный эксперимент, в ходе которого они планировали помочь представителям низших социально-экономических слоёв общества и разобраться в причинах их крайней бедности, сообщают Вести.Наука со ссылкой на журнал Science.

В эксперименте приняли участие 10 тысяч домохозяйств из шести стран мира. Всем им был предоставлен полный пакет обеспечения — включая денежные средства, продукты питания, медицинские услуги, профессиональную подготовку и различного рода консультации.

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Итоги исследования показали, что по окончании эксперимента, когда испытуемых лишили всех этих благ, которыми они бесплатно пользовались на протяжении двух лет, люди самостоятельно начали улучшать свои условия жизни. Эффект сохранялся, как минимум, ещё год по завершении опыта.

"Мы предоставили убедительные доказательства того, что подобная программа для беднейших из бедных действительно может изменить общую ситуацию в мире", - рассказывает соавтор исследования Дин Карлан (Dean Karlan), экономист Йельского университета в Нью-Хейвене, который руководил экспериментом на территории Бангладеш.

Правительство Эфиопии — одной из стран, задействованных в испытании — планирует повторить эксперимент, и на этот раз задействовать в нём около 3 миллионов человек. По словам Карлана, правительства Пакистана и Индии также рассматривают возможность расширения и повторения эксперимента.

Данный эксперимент в подробностях разрабатывался в течение десяти лет специалистами из Лаборатории изучения бедности имени Абдула Латифа Джамиля (J-PAL) при Массачусетском технологическом институте. Сама методика получила название "модель выпуска", поскольку была предназначена для того, чтобы "выпустить" людей из состояния крайней нищеты.

Программа была нацелена исключительно на самых нищих людей. Известно, что в современном мире более миллиарда людей живут менее чем на 28 гривень в день (в украинском эквиваленте), но учёных интересовали сотни миллионов людей, которые живут менее чем на 14 гривень в день. Это преимущественно представители аграрных обществ и жители трущоб, которым для выживания необходима помощь со стороны.

Программа также завершилась большим успехом в Эфиопии, Гане, Индии, Пакистане и Перу, но "провалилась" в Гондурасе. Там аграрным сообществам предоставили в пользование импортных кур, которые заразились местными инфекциями и умерли.

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Эксперимент обошёлся в довольно крупную сумму. Всего на каждое домохозяйство было потрачено от $1455 в Индии до $5962 в Пакистане. Самым дорогим компонентом оказалось обучение — консультации по различным вопросам и финансовый тренинг.

Карлан и его коллеги отмечают, что их методика не может быть панацеей от проблемы мирового голода и нищеты, однако поможет решить проблему частично. Эксперты напоминают, что в целом в мире уже наблюдается положительная тенденция: процент тех, кто живет на менее чем 28 гривень в день, в развивающихся странах снизился с 43% в 1990 году до 17% в 2011 году.