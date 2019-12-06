Около 13 тысяч лет: археологи назвали древнейший храм в истории

Археологи обнародовали сенсационные результаты раскопок неолитического храма Бонкуклу-Тарла, который расположен в юго-восточной провинции Мардин.

В Турции археологи назвали древнейший храм в истории - храм Бонкуклу-Тарла, сообщает haber7.com.

Археологи обнародовали сенсационные результаты раскопок неолитического храма Бонкуклу-Тарла, который расположен в юго-восточной провинции Мардин. Его раскопки продолжаются с 2012 года.

Читайте такжеАрхеологи раскопали огромный тайник с саркофагами в Египте

Согласно радиоуглеродного анализа, храма Бонкуклу-Тарла около 13 тысяч лет (считали 11,3 тысячи лет), что делает его самым древним храмом в истории. По словам экспертов этот храм можно считать "точкой отсчета цивилизации".

Раньше таким считали храмом 12-тысячелетний храмовый комплекс Гебекли-Тепе (провинция Шанлыурфа), который включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО как "первое в мире поселение".

Археологические находки в Гебекли-Тепе сделали революцию в научных представлениях о период раннего неолита Ближнего Востока и Евразии. Ориентировочный возраст храма было установлено в 2003 году.