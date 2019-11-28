Международная IT-компания рассказала о распространенных схемах мошенничества в "черную пятницу"

По данным ESET, по итогам «черной пятницы» в среднем 12% полученных электронных писем будут аферами.

Международный разработчик антивирусного программного обеспечения – компания ESET рассказала о самых распространенных приемах, с помощью которых злоумышленники наживаются на покупателях в сезон скидок, в частности, на «черную пятницу», которая состоится 29 ноября.

Соответствующая информация размещена на сайте компании.

«Черная пятница» и «киберпонедельник» – уже близко, а онлайн-магазины наперебой заманивают покупателей большими скидками и выгодными предложениями. Ни для кого не секрет, что именно в сезон скидок пользователи тратят немалые суммы, а значительная часть онлайн-покупок осуществляется через смартфон. Возможность воспользоваться праздничным ажиотажем не упускают и киберпреступники, готовя многочисленные схемы мошенничества в интернете, нацеленные на похищение средств и данных невнимательных пользователей», - говорится в сообщении.

Так, по данным специалистов ESET, прежде всего, в сезон скидок и распродаж следует остерегаться мошеннических объявлений, которые привлекают внимание потенциальных жертв слишком низкими ценами, содержат грамматические ошибки или странные опросы. Как правило, они распространяются через сломанные аккаунты в социальных сетях.

В ESET сообщают, что, обычно, нажатие на такое объявление переадресует вас на вредоносный сайт, который может рекламировать поддельные товары. В худшем случае вы сразу можете загрузить вредоносное программное обеспечение на свое устройство. Поэтому во время сезона праздников лучше воздержаться от нажатия на подозрительную рекламу.

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Следующий популярный тип мошенничества, согласно сообщению, - поддельные сайты с уцененными товарами.

«Схема мошенничества в Интернете может быть построена на ошибочном убеждении пользователей, что авторитетный онлайн-магазин запустил отдельный домен для размещения предложения в «черную пятницу» или «киберпонедельник». Также вы можете стать жертвой гомографических атак, в основе которых – регистрация злоумышленниками доменов, похожих на оригинальные, с действительными сертификатами», - поясняют в компании.

В компании ESET предупреждают также о таком распространенном способе мошенничества, как о поддельных подарочных сертификатах и купонах.

Так, специалисты ESET недавно зафиксировали случай, когда новое семейство банковских троянов (разновидность вредоносных программ, которые проникают на компьютер под видом легального ПО – УНИАН) распространяло фальшивые купоны на скидку в McDonald's. Однако, вместо привлекательной скидки пользователи запускали вредоносную программу, которая могла делать снимки экрана, имитировать действия мыши и клавиатуры и даже считывать нажатия клавиш.

«Важно помнить, что купоны и подарочные карточки, как правило, распространяются через официальные каналы компании, такие как легитимные приложения, поэтому лучше искать привлекательные предложения именно там, а любые другие купоны должны вызвать у вас подозрение», - подчеркнули в ESET.

Другой известной схемой мошенничества является распространение фишинговых писем, которые рассылаются с целью получить доступ к конфиденциальной информации пользователей.

По данным ESET, по итогам «черной пятницы» в среднем 12% полученных электронных писем, будут аферами. Подобные кампании мошенничества в интернете запускались также во время последнего Чемпионата мира по футболу.

Последний вид мошенничества, о котором предупреждают в ESET, связан с вредоносными приложениями со скидками и купонами. Во избежание заражение техники через сомнительные приложения, специалисты советуют загружать их через официальные магазины - Google Play или App Store.

«Большинство предприятий розничной торговли, как правило, имеют официальные программы, но киберпреступники находят изощренные способы распространения поддельных приложений. Поэтому всегда обращайте внимание на описание программы, негативные отзывы и разрешения, которые она требует», - добавили в компании.

Как сообщал УНИАН, по данным ESET, в Украине ежедневно фиксируется около 300 тыс. новых киберугроз для информационной безопасности. При этом, найти хакеров-злоумышленников крайне сложно, компаниям остается лишь проводить ежеминутные мониторинги на предмет выявления киберугроз с целью их дальнейшего блокирования.

Компания ESET – ведущий разработчик решений в области компьютерной безопасности и эксперт в сфере IТ-безопасности. Компания была основана в 1992 году в Словакии и на сегодня представлена более, чем в 180 странах мира.