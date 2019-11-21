Экспериментальная вакцина против ВИЧ показала высокую эффективность на тестировании

Специалистам удалось обнаружить антитела, которые связываются с критическими участками вируса и будут эффективными против множества его штаммов.

Ученые из Научно-исследовательского института Скриппса и некоммерческой организации исследований вакцин против ВИЧ (IAVI) создали препарат, способный воздействовать на широкий спектр штаммов данного вируса.

Как сообщает Naked Science, статья о достижениях ученых опубликована в издании Immunity.

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Отмечается, что основная проблема создания вакцины против ВИЧ заключается в высокой защищенности и изменчивости вируса. Специалисты работают над поиском антител, которые будут работать на множестве штаммов ВИЧ.

Авторы исследования вплотную приблизились к решению. Им удалось обнаружить антитела, которые связываются с критическими участками вируса, характерными для разных его штаммов.

За основу ученые протеин, имитирующий белок Env вируса. Созданный ними протеин моделирует основные структуры Env, оставаясь настолько стабильным, что может послужить основой для вакцины.

При этом, вместо самих круглых «тел» вируса, на которых гнездятся настоящие Env, авторы построили искусственные микросферы из жировых клеток, на поверхности которых разместили синтетические белки.

Тестирование на кроликах подтвердило, что сложная схема вакцинации оказалась рабочей. В ходе эксперимента удалось выделить антитела, способные нарушить деятельность вируса.

Полученные антитела обладают широким спектром действия – они показали эффективность для 87% вариантов ВИЧ из 208 проверенных.

Исследователи надеются, что после достаточного количества тестирований на животных они смогут перейти к проверке своей вакцинации на человеке.

Ранее ученые из фармацевтической компании Abbott Laboratories и Университета Миссури обнаружили новый штамм вируса иммунодефицита человека (ВИЧ).