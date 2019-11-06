Около 100 приложений могли получать личную информацию пользователей, несмотря на новые правила компании.

Facebook допускает еще одну утечку данных. Компания утверждает, что около 100 разработчиков приложений получили доступ к данным участников групп соцсети.

Об этом сообщает Business Insider.

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Через год после того, как Facebook установила ограничения на количество личных данных, которые могут видеть посторонние лица, компания обнаружила, что некоторые из разработчиков приложений все еще имели доступ к данным пользователей через группы в соцсети.

В блоге директор Facebook по партнерству с платформами Константинос Папамильтиадис признал, что это новое правило не было реализовано полностью. Около 100 разработчиков сохранили доступ к личным данным членов групп. Ранее заявляли об их отключении.

По информации компании, 11 из разработчиков получили доступ к данным пользователей за последние 60 дней. Facebook просит их удалить.

В компании не назвали приложений, но ответили, что это «прежде всего, приложения для управления социальными сетями и потоковым видео». Эти приложения созданы, чтобы облегчить администрирование групп и помочь участникам обмениваться видео в группах.

Папамильтиадис также не уточнил, какие именно личные данные были доступны.

Как сообщал УНИАН, член Палаты представителей США Александрия Окас-Кортес поставила основателю Facebook Марку Цукербергу вопрос о фактчекинге политической рекламы. Цукерберг ответа найти не смог.