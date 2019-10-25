Цукерберг не ответил, будет ли Facebook удалять политическую ложь

Это демократия. Я считаю, что люди сами должны видеть, что говорят политики, за которых они голосуют, и самостоятельно делать о них выводы, заявил Цукерберг.

Член Палаты представителей США Александрия Окас-Кортес поставила основателю Facebook Марку Цукербергу вопрос о фактчекинге политической рекламы. Цукерберг ответа найти не смог.

Об этом сообщает Business Insider.

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Окас-Кортес, в частности, спросила у Марка, сможет ли она запускать в Facebook рекламу, ориентированную на республиканцев, которые во время праймериз заявляют, что проголосовали за «Новый зеленый курс», учитывая, что соцсеть не проверяет содержимое такой рекламы.

На что Цукерберг ответил: «Я не могу ответить сразу. Думаю, наверное».

Ранее Facebook подтвердил, что политическую рекламу показывают без предварительной проверки на факты. Удаляют только с откровенным содержанием, в частности – обидами.

«Итак, вы будете удалять ложь? Или будете умышленно врать? Я думаю, это довольно просто: да или нет? Я говорю о фактической дезинформации», – спросила во второй раз конгрессмен.

«Это демократия. Я считаю, что люди сами должны видеть, что говорят политики, за которых они голосуют, и самостоятельно делать о них выводы», – пояснил позицию Цукерберг.

Основатель соцсети позже добавил, что за проверку контента отвечает Международная сеть проверки фактов Пойнтера, которая, по его словам, имеет «жесткие стандарты» относительно проверки.

Как сообщал УНИАН, ранее Цукерберг предупредил, что, по его данным, Россия, Иран и Китай продолжит попытки вмешательства в выборы в других странах в 2020 году.