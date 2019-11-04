Аппарат Voyager 2 впервые прислал данные из-за пределов Солнечной системы

Данные зонда NASA дадут ученым наиболее точное представление о том, какой формы гелиосфера и насколько толстая граница между пространством Солнечной системы и межзвездным космосом.

На расстоянии 19,3 миллиарда километров от Земли существует неуловимая грань, которая обозначает край территории господства нашего Солнца и начало межзвездного пространства. Voyager 2 наконец пересек эту линию через 42 года после своего запуска. Он послал слабый сигнал с той неизведанной территории.

Как пишет The Guardian, аппарат NASA стал вторым в истории устройством, которое вышло за пределы гелиосферы, то есть пузырька из чрезвычайно быстрых заряженных частиц, излучаемых Солнцем. Несмотря на то, что его запуск состоялся на месяц раньше, чем Voyager 1, он вышел в межзвездное пространство на семь лет позже, сделав невероятный тур по Солнечной системе и отправив единственные фотографии Урана и Нептуна вблизи.

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Теперь Voyager 2 прислал наиболее детальные данные о границах Солнечной системы. Хотя ученые NASA не надеялись, что аппарат "выживет" и сможет преодолеть эту линию.

"Мы не знали, насколько велик солнечный пузырь. И мы точно не думали, что космический аппарат может функционировать достаточно долго, чтобы долететь до границы этого пузыря и выйти в межзвездное пространство", - сказал профессор Эд Стоун из Калифорнийского технологического института, который работает на миссию с дня запуска в 1977 году.

Раньше ученые полагали, что солнечные ветры постепенно угасают с расстоянием. Но Voyager 1 подтвердил, что существует граница, в котором температура резко падает, а плотность заряженных частиц увеличивается, образуя плазму. Voyager 2 дал новый взгляд на природу границ гелиосферы, потому что необходимые инструменты для прямых замеров свойств плазмы на борту Voyager 1 сломались в 1980-м году.

Оценки, опубликованные в Nature Astronomy свидетельствуют, что Voyager 2 зафиксировал более тонкую грань гелиосферы, чем его предшественник. Это можно объяснить тем, что Voyager 1 проходил ее во время максимальной активности Солнца. Или же траектория аппарата была такой, что он находился на грани значительно дольше. Новые данные также дают определенное понимание формы гелиосферы. Ее край, по мнению ученых, похож на тупую пулю.

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"Из этого следует, что гелиосфера симметрична. По крайней мере, в двух точках, где аппараты Voyager пересекли ее", - сказал Билл Курт из Университета Айовы.

"Это означает, что две точки на той же поверхности находятся на одинаковом расстоянии", - добавил он.

Voyager 2 также дал дополнительные подсказки относительно толщины гелиопаузы, внешнего региона гелиосферы и точки, где солнечный ветер сталкивается со встречными ветрами в межзвездном пространстве.