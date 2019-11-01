IT-специалисты предупреждают о распространении поддельных видео, созданных с помощью искусственного интеллекта

За последний год количество deepfake-видео выросло почти вдвое, и эта технология становится популярным инструментом среди киберпреступников.

IT-специалисты международного разработчика антивирусного программного обеспечения – словацкой компании ESET предупреждают о распространении поддельных видео на основе технологии deepfake, которая позволяет создавать реалистичные ролики с помощью накладывания нужных слов на уже существующее видео или наоборот.

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Как сообщается на сайте компании ESET, за последний год количество deepfake-видео выросло почти вдвое, и эта технология становится популярным инструментом среди киберпреступников.

«Технология «deepfake» набирает все большую популярность не только среди обычных пользователей, но и среди киберпреступников. Хотя этот тренд воспринимается больше как развлечение, но в дальнейшем такие фальшивые ролики могут стать причиной политических скандалов, а также быть использованы в кибератаках и в других преступных схемах», - говорится в сообщении.

По данным IT-специалистов, злоумышленники могут использовать технологию deepfake для проведения различных мошеннических операций. Например, мошенники, выдавая себя за генерального директора, просили срочно перевести большие суммы якобы на счет поставщика, а на самом деле указывали свой счет. Стоит отметить, что подделать голоса личностей, которые занимают управляющие должности, достаточно легко, поскольку они часто выступают на различных конференциях, которые общедоступны в интернет-сети.

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Кроме того, deepfake-видео могут быть использованы для издевательств в школах или офисах.

При этом, в ESET предупреждают, что выглядят подобные видео очень реалистично, и с развитием технологий распознать подделку становится труднее.

«Фейк-технологии совершенствуются с каждым днем, а вот развитие инструментов, способных распознать поддельный контент, пока находится на начальном уровне. Сегодня нет сервиса или технологии, которая смогла бы разоблачить deepfake. Поэтому остается только полагаться на свою интуицию», - добавляют в компании.

IT-специалисты сообщают, что для создания максимально реалистического видеоролика нужно собрать большое количество видео- и аудиозаписей конкретного человека, даже для короткого клипа. Сейчас это не является большой проблемой, поскольку множество наших фото и видео общедоступно в популярных социальных сетях.

Как сообщал УНИАН, по данным ESET, в Украине ежедневно фиксируется около 300 тыс. новых киберугроз для информационной безопасности. При этом, найти хакеров-злоумышленников крайне сложно, компаниям остается лишь проводить ежеминутные мониторинги на предмет выявления киберугроз с целью их дальнейшего блокирования.