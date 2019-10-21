В Украине издали фотокопию Реймского Евангелия (видео)

Тысячелетнюю рукопись вывезла во Францию еще дочь Ярослава Мудрого.

В Украине издали фотокопию Реймского Евангелия.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Тысячелетнюю рукопись вывезла во Францию дочь Ярослава Мудрого. Там книга стала одной из самых ценных реликвий, на которой присягали короли. Точную фотокопию старопечатные книги издали в Киеве, украинским ученым разрешили сфотографировать кириллическую рукопись после длительных переговоров.

Экземпляров всего три сотни. Продавать их французская сторона запретила. Большинство достанется благотворителям, которые профинансировали проект.

«Оно было богато украшено, но, к сожалению, не пережило французской революции. Все эти выемки – все повторяет структуру текста. И даже старались подобрать цвета близкие к оригиналу, и бумагу, которая по своим свойствам близка к пергаменту», - рассказал составитель научной части исследования Реймского Евангелия Вячеслав Корниенко.

Как сообщал УНИАН, в декабре прошлого года в Киеве была презентована книга «Бучацкое Евангелие».