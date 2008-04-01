Китайцы введут налоговые льготы для производителей микросхем

Китайские власти представили программу поддержки производства микросхем. Они пообещали скидку в 15 процентов с налога с оборота любой компании, занятой в производстве полупроводников и вложившей в китайскую экономику свыше 8 миллиардов юаней (1,14 миллиарда долларов).

Кроме того, на льготу могут претендовать также компании, использующие в производстве микросхем 0,25-микронный (250 нанометров) технологический процесс. Этот критерий охватывает большинство современных производителей процессоров, которые в настоящее время производят чипы по 45-нанометровому и 65-нанометровому техпроцессам.

В случае долговременных (15 лет) инвестиций в современное производство микросхем компания, после того как она станет прибыльной, освобождается от налогов на пять лет. В период с шестого по десятый год она получит 50-процентную скидку с налога с оборота.

Участники рынка одобрили китайскую инициативу. Ожидается, что новыми льготами воспользуются Hua Hong NEC, а также корпорации Grace Semiconductor Manufacturing и Semiconductor Manufacturing International, активно расширяющие производство.

Лента.ру