Facebook выиграл: "Укртелеком" не будет подключать проводное радио с 2020 года

В компании сообщили, что на сегодня услуга проводного радио из-за своей устарелости невыгодна и неудобна, однако существующие абоненты продолжат пользоваться проводным радио на действующих условиях.

Один из крупнейших украинских операторов телекоммуникаций «Укртелеком» заявил о прекращении подключений проводного радио.

«Ежемесячно от услуги отказываются более десяти тысяч абонентов. «Укртелеком» продолжает поддерживать сеть проводного вещания в тех регионах, где есть пользователи, но отсутствие спроса на новые радиоточки среди населения привела к прекращению услуги по их подключению. Поэтому с 1 января 2020 года, из-за непопулярности услуги и отсутствия спроса на нее, компания прекращает новые подключения к домашней радиоточке», - сообщила пресс-служба компании.

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«Укртелеком» отметил, что каналы и технологии получения информации прошлого века все больше проигрывают в конкуренции с цифровым вещанием и интернет-СМИ, что привело к отсутствию спроса на новые подключения к проводному радио.

«В Украине стремительно уменьшается количество пользователей устаревшей услуги проводного вещания. Этого лета их осталось 350 тысяч абонентов», - добавили в компании.

Статистика свидетельствует об отказе от проводного радио как глобальной тенденции. В течение последних лет проводное радиовещание уверенно вытесняется новыми прогрессивными цифровыми средствами передачи информации, такими как социальные сети, IP-радио, бесплатное эфирное радио и другие, сказано в сообщении.

«Укртелеком» подчеркнул, что на сегодня услуга проводного радио из-за своей устарелости невыгодна и неудобна, однако существующие абоненты продолжат пользоваться проводным радио на действующих условиях.

Как сообщал УНИАН, газета Washington Post Express прекратила свое существование в печатном виде, не выдержав конкуренции с телефоном.