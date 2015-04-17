Google придется рассекретить поисковой алгоритм по требованию властей Франции

Об этом сообщает Lb.ua со ссылкой на издание Techcrunch.

Новые правила в первую очередь отразятся на работе Google, поскольку 90% поисковых запросов французских пользователей делаются через поисковик этой компании.

Законы о поддержке конкуренции в интернете внесла на рассмотрение сенатор Катрин Морин-Десальи, a министр экономики Эммануэль Макрон выступил против них. Он заявил, что подобные решения должен принимать Евросоюз. Однако Морин-Десальи отметила, что поддержка французскому интернет-бизнесу требуется срочно, а процесс принятия решений в ЕС слишком медленный.

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Кроме того, сенат одобрил закон, обязывающий поисковики давать ссылки на сайты трех конкурентов, один из которых должен быть французским.

Ранее Морин-Десальи говорила, что ее поправки призваны помешать Google продвигать собственные сервисы в результатах поиска в ущерб конкурентам. "Это вопрос гарантий справедливости, - отмечала она. - Интернет сжался вокруг одной компании".