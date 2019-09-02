Успешные испытания ракеты-носителя "Циклон-4" показали на видео

Одной из целей испытаний была проверка работоспособности системы подачи топлива в двигатель.

В Днепре состоялся второй цикл плановых огневых испытаний третьей ступени ракеты-носителя среднего класса «Циклон-4».

Читайте такжеКитай успешно вывел на орбиту два спутникаОб этом сообщили в пресс-службе государственного предприятия «Конструкторское бюро «Южное» на странице в Facebook, опубликовав соответствующее видео испытаний.

Отмечается, что испытания прошли успешно.

«Все пять включений двигателя, как и на предыдущих испытаниях, прошли штатно, что еще раз подтверждает возможность выведения с помощью РН «Циклон-4» полезного груза на геостационарные орбиты», – сообщили на предприятии.

Целью испытаний была проверка работоспособности пневмогидравлической системы подачи топлива в двигатель РД-861К, системы управления вектором тяги и жидкостной реактивной системы, работы непосредственно двигателя РД-861К.

Как ранее сообщал УНИАН, 23 августа в Украине впервые в новейшей истории провели огневые испытания ракеты-носителя класса «Циклон-4».