"Прощайте, пробки": в Японии представили первый прототип летающего автомобиля (видео)
21:51, 05 августа 2019Наука и IT
360 0
Усовершенствовать свое изобретение разработчики планируют в ближайшие несколько лет, чтобы к 2030 году жители Японии пересели из обычных машин в воздушные.
Появился первый прототип летающей машины / скриншот видео ТСН
В Японии представили первый прототип летающего автомобиля.
Читайте такжеЯпония показала первое в истории видео зонда с поверхности астероида
Как говорится в сюжете ТСН, с помощью четырех винтов он поднимается на высоту до трех метров. Правда, признаются разработчики, им еще есть над чем поработать. Речь идет, в частности, о безопасности пассажиров.
Усовершенствовать свое изобретение разработчики планируют в ближайшие несколько лет, чтобы к 2030 году жители Японии пересели из обычных машин в воздушные. Уже даже начали работать над специальными дорожными картами.
Первые воздушные автомобили поднимутся в небо в сельской местности, где не будет сильного движения. И если испытания пройдут успешно, летающие авто появятся на улицах уже больших городов.
В Японии представили первый прототип летающего автомобиля
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter