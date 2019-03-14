В Японии разработали автомобиль для Луны, в котором люди могут ездить без скафандра

В машине смогут с комфортом разместиться двое пилотов, а в экстренных случаях четверо.

Японская компания Toyota строит ровер для Луны, в котором астронавты смогут путешествовать по поверхности естественного спутника Земли без необходимости надевать скафандр. При этом, пилотам не нужно будет садиться за руль. Машина движется по заданному курсу самостоятельно.

Об этом пишет The Guardian, добавляя, что Япония, очевидно, хочет тоже сыграть на восстановленном международном интересе к исследованию Луны. Производитель автомобилей и Японское агентство по освоению космоса (JAXA) надеются, что роверы будут использованы во время высадок на естественном спутнике Земли в 2029-м и 2034 годах.

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Шестиколесный транспорт пока на стадии концепции. Однако, сейчас известно, что он будет ездить на питании от топливного элемента. На его борту смогут разместиться двое или четверо в чрезвычайной ситуации людей. При этом, они смогут безопасно находиться в машине в течение нескольких недель. Планируется, что ровер сможет преодолевать расстояния до 10 тысяч километров.

«Пилотируемые роверы с кабинами под давлением – это элемент, который сыграет важную роль в полноценном исследовании и использовании лунной поверхности», - сказал председатель JAXA Ямакава Хироши.