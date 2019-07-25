В США показали автомобили будущего (видео)

Одна из компаний представила автомобиль с вертикальным взлетом.

В американском Висконсине показали автомобили будущего.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Там собрались производители экспериментальных самолетов, чтобы показать, какими будут авиаперевозки уже спустя несколько лет.

Одна из компаний представила автомобиль с вертикальным взлетом. Он полностью электрический, одноместный, и для того, чтобы летать на таком, не нужна лицензия пилота. Продавать его начнут в этом году, но цену пока не называют.

А вот их конкурентны показали летающее спортивное авто, способное разгоняться до 160 км/ч на земле и до 350-ти в полете. Стоить такой автомобиль будет 150 тысяч долларов.