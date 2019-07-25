В США показали автомобили будущего (видео)
10:56, 25 июля 2019Наука и IT
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Одна из компаний представила автомобиль с вертикальным взлетом.
В американском Висконсине показали автомобили будущего.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Там собрались производители экспериментальных самолетов, чтобы показать, какими будут авиаперевозки уже спустя несколько лет.
Одна из компаний представила автомобиль с вертикальным взлетом. Он полностью электрический, одноместный, и для того, чтобы летать на таком, не нужна лицензия пилота. Продавать его начнут в этом году, но цену пока не называют.
А вот их конкурентны показали летающее спортивное авто, способное разгоняться до 160 км/ч на земле и до 350-ти в полете. Стоить такой автомобиль будет 150 тысяч долларов.
Автомобили будущего показали в американском Висконсине
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