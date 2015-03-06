Ученые считают, что 19% поверхности древнего Марса занимал океан

Специалисты НАСА считают, что в далеком прошлом почти всю поверхность северного полушария Марса занимал океан. Об этом сообщается на сайте агентства, передает Lenta.ru.

Примерно 4,3 миллиарда лет назад на Марсе было столько воды, что ее хватило бы для того, чтобы покрыть всю поверхность планеты слоем толщиной 137 метров. В некоторых регионах глубина могла достигать 1,6 километра. Ученые полагают, что основная часть воды была сосредоточена в северном полушарии. Вес этого водоема превышал массу жидкости в Северном Ледовитом океане.

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Однако к настоящему времени Марс утратил порядка 87 процентов этой воды. Потери начались 3,7 миллиарда лет назад и продолжаются до сих пор. Основные запасы жидкости сегодня сосредоточены на полюсах.

Океан, занимавший 19 процентов поверхности Марса (для сравнения, Атлантический океан занимает 17 процентов поверхности Земли), мог создавать хорошие условия для жизни. Вероятно, его остатки до сих пор сохранились в отдельных регионах Красной планеты, отмечают ученые.

К своим выводам исследователи пришли, анализируя миграцию полутяжелой (с изотопами водорода протием и дейтерием) и «легкой» (обычной, с двумя атомами протия) воды из атмосферы Марса в космос. Данные, собранные за шесть лет наблюдений, позволили предположить, какая масса жидкости находилась на планете в далеком прошлом.

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Свои наблюдения астрономы проводили в Обсерватории Кека и Европейской южной обсерватории. Продолжить анализ содержания воды на Марсе ученые собираются при помощи зонда MAVEN, который в сентябре 2014 года достиг Красной планеты.