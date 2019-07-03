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Редкую шахматную фигуру продали за целое состояние (видео)

12:51, 03 июля 2019
Наука и IT
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На аукционе Sotheby’s за 735 тысяч фунтов стерлингов (почти 25 млн грн) продана шахматная фигурка. Примечательным является то, что когда-то стоимость костяного изделия составляла всего пять фунтов (7,5 доллара).

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О том, что состоялась продажа лота, свидетельствуют данные торгов аукциона. Изначально шахматную фигурку купили в Шотландии за несколько фунтов.

Впоследствии оказалось, что это изделие - ладья из знаменитого средневекового комплекта, известного как "шахматы с острова Льюис", насчитывающего всего 78 фигур. Исторический раритет вырезан из моржового клыка.

Владельцы одной из утерянных фигур обнаружили ее в ящике в своем доме, но не обратили на нее внимания. Ящик простоял 55 лет, пока члены семьи не решили отнести фигуру в антикварную лавку. Там им сказали, что это настоящий клад.

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Теги: #Шотландия#аукцион