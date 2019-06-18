Microsoft готовит изменения на клавиатуре

В Microsoft рассчитывают, что клавиша заменит вторичную клавишу Windows на правой стороне клавиатуры или клавишу выделенного меню.

Компания Microsoft рассматривает возможность добавления на компьютерной клавиатуре клавиши Office.

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Об этом сообщает The Verge. Новая клавиша должна облегчить быстрый обмен документами и файлами в интернете.

В Microsoft рассчитывают, что клавиша заменит вторичную клавишу Windows на правой стороне клавиатуры или клавишу выделенного меню.

В настоящее время компания проводит опрос среди тестеров клавиши Office и получает отзывы о том, как она работает.

Как сообщал УНИАН, Microsoft откроет свой первый европейский магазин в центре Лондона.