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Microsoft готовит изменения на клавиатуре

19:21, 18 июня 2019
Наука и IT
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Иллюстрация / REUTERS

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Об этом сообщает The Verge. Новая клавиша должна облегчить быстрый обмен документами и файлами в интернете.

В Microsoft рассчитывают, что клавиша заменит вторичную клавишу Windows на правой стороне клавиатуры или клавишу выделенного меню.

В настоящее время компания проводит опрос среди тестеров клавиши Office и получает отзывы о том, как она работает.

Как сообщал УНИАН, Microsoft откроет свой первый европейский магазин в центре Лондона.

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Теги: #Microsoft