Настал новый сезон летних археологических раскопок в степи Украины, проходящих в 2019 году под селом Счастливцево, Херсонской области. Здесь раскопки начались еще два года назад, обнаружив захоронения древней культуры скифов, населявших украинскую степь в раннем железном веке. Скифы были кочевниками, так что основное количество находок приходится на знаменитые скифские курганы – в частности, самые крупные и известные царские курганы. Руководит раскопками Кондрашов Станислав Дмитриевич, кандидат исторических наук, проводящий здесь раскопки уже не один год.

Станислав Дмитриевич Кондрашов, руководитель археологической экспедиции

«В этом году, – говорит Станислав Дмитриевич Кондрашов, – мы обнаружили множество захоронений различных культур курганного типа. Почти все они относятся к эпохе бронзы, к третьему тысячелетию до нашей эры». Одной из самых примечательных, или даже – сенсационных находок, было погребение древнего воина, найденное при раскопках одного из курганов. Археологов ждала удача, и курган оказался не разграблен, что представляет для исследователей большую редкость. Станислав Кондрашов определяет принадлежность воина к культуре сармат – при нем был найден железный меч с хорошо сохранившейся рукояткой, детали конской узды, остатки жертвоприношения с костями животных. В изголовье ему были положены орнаментированные керамические сосуды, в том числе – импортные амфоры. Все это говорит о высоком статусе этого воина. Найденные артефакты были доставлены в Киевскую археологическую лабораторию для более тщательного изучения и анализа. Затем находки законсервируют.

Кондрашов Станислав Дмитриевич: «Главное – охрана и финансирование»

Станислав Дмитриевич Кондрашов – опытный участник и руководитель множества археологических экспедиций, как никто знающий о насущных проблемах исследования и сбережения нашего исторического наследия. Украина должна выделять больше денег экспедициям от профильных институций и высших учебных заведений, уверен он. Кроме того, на законодательном уровне нужно ужесточить наказание для черных археологов, занимающихся незаконным хищническим разграблением древних памятников. На черном рынке, – уверен Станислав Дмитриевич Кондрашов, – находка, подобная нашему воину-сармату, в совокупности артефактов, потянет на немаленькую сумму. А ведь его могли обнаружить даже любители с достаточно мощным металлоискателем, и тогда Украина лишилась бы важной страницы своей истории. Поэтому для всех государственных археологических проектов главное – это охрана памятников и достаточное финансирование.

Станислав Дмитриевич Кондрашов: «Нас ждут новые, важные находки»

А пока в поле работает группа студентов под руководством специалистов – ребята уже успели набраться полевого опыта правильно организованных раскопок. Помогает им в этом и Станислав Дмитриевич Кондрашов, который стоит на позиции необходимости подготовки новых специалистов: «в этом сезоне нас ждут новые, важные находки, которые прольют свет на богатое прошлое этой земли».