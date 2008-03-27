Adobe открыла бесплатный Photoshop в онлайне

Adobe Systems открыла для публичного бета-тестирования онлайновый фоторедактор Photoshop Express, сообщается в пресс-релизе компании. Новый сервис представляет собой облегченный вариант программы Photoshop, и доступен только через веб-интерфейс.

Доступ к Photoshop Express бесплатный. После регистрации в системе пользователям предоставляется два гигабайта дискового пространства для хранения файлов. Приложение позволяет редактировать изображения и добавлять к ним различные эффекты.

Всего в Photoshop Express присутствует три группы инструментов: Basics, Tuning и Effects. Первый раздел позволяет корректировать цветовой баланс фотографии, убирать "красные глаза", поворачивать и обрезать картинку. Tuning содержит инструменты для изменения баланса белого, яркости, контрастности и резкости изображения. Effects позволяет превращать цветной снимок в черно-белый, а также искажать фотографию.

Такие сервисы, как рисование линий, печать текста, карандаш в Photoshop Express недоступны.

В Adobe подчеркивают, что работа над Photoshop Express не завершена. Пользователям предлагается направлять в компанию свои предложения и замечания по работе сервиса. В настоящее время Photoshop Express доступен только на английском языке.

Лента.ру