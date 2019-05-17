Две мировые корпорации объединились для развития облачного гейминга

Sony и Microsoft объявили о стратегическом партнерстве для развития игровых облачных технологий, а также решений в области искусственного интеллекта.

Корпорации Sony и Microsoft займутся созданием будущего облачных технологий на базе Microsoft Azure для улучшения игровых и стриминговых сервисов

Sony и Microsoft объявили о стратегическом партнёрстве для развития игровых облачных технологий, а также решений в области искусственного интеллекта. Об этом сообщает "Новое время" со ссылкой на The Verge.

Обе корпорации займутся созданием будущего облачных технологий на базе Microsoft Azure для улучшения собственных игровых и стриминговых сервисов. Также Azure может стать датацентром для различных игровых продуктов Sony, включая PlayStation Now.

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"Microsoft всегда была для нас ключевым бизнес-партнёром, несмотря на то, что в некоторых областях мы прямые конкуренты. Я уверен, что, объединившись для совместной работы над будущим облачных технологий, мы внесём важный вклад в развитие интерактивных развлечений", - заявил руководитель японской корпорации Кеничиро Йосида.

Генеральный директор Microsoft Сатья Наделла также прокомментировал сотрудничество: "Sony всегда была лидером в развлекательной и технологической сферах, а наше партнёрство строится на инновациях. Наше сотрудничество даёт в руки Sony мощность Azure, которая поможет создать новые игровые и развлекательные потребительские продукты".

В первую очередь, подобное партнёрство поможет Sony запустить PlayStation Now во большем количестве регионов, где у компании нет собственных датацентров — она сможет использовать Microsoft Azure.