В Индии вскрыли женскую гробницу, которой около четырех тысяч лет (фото)

Среди любопытных находок, найденных в гробнице, - золотые бусы, меч, лук, наконечники стрел и керамические изделия.

Индийские археологи вскрыли женскую гробницу, возраст которой составляет четыре тысячи лет.

Об этом сообщает Naked Science.

Раскопки гробниц, которые представляют собой «гробы на ножках», проводили на левом берегу реки Джамна, примерно в 70 километрах к северо-востоку от Дели.

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В них нашли останки, принадлежащие двум женщинам. Среди любопытных находок - золотые бусы, меч, лук, наконечники стрел и керамические изделия.

Находку относят к позднему хараппскому периоду истории Индии. Хараппская, или Индская цивилизация - третья по времени появления человеческая цивилизация после египетской и месопотамской. Из всех трех она занимала самую большую территорию, превосходя по этому показателю две другие вместе взятые.

Как сообщал УНИАН, в окрестностях Луксора на юге Египта археологи нашли гробницу смотрителя зерновых амбаров фараона.