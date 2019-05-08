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В Индии вскрыли женскую гробницу, которой около четырех тысяч лет (фото)

14:27, 08 мая 2019
Наука и IT
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Находку относят к позднему хараппскому периоду истории Индии / фото: archaeologynewsnetwork

Об этом сообщает Naked Science.

Раскопки гробниц, которые представляют собой «гробы на ножках», проводили на левом берегу реки Джамна, примерно в 70 километрах к северо-востоку от Дели.

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В них нашли останки, принадлежащие двум женщинам. Среди любопытных находок - золотые бусы, меч, лук, наконечники стрел и керамические изделия.

Находку относят к позднему хараппскому периоду истории Индии. Хараппская, или Индская цивилизация - третья по времени появления человеческая цивилизация после египетской и месопотамской. Из всех трех она занимала самую большую территорию, превосходя по этому показателю две другие вместе взятые.

Фото: archaeologynewsnetwork

Как сообщал УНИАН, в окрестностях Луксора на юге Египта археологи нашли гробницу смотрителя зерновых амбаров фараона.

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Теги: #Индия#ученые#археологи