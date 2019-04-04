Данные сотен миллионов пользователей Facebook нашли в открытом доступе

В облаке Amazon оказались имена, номера телефонов и сообщения пользователей.

Сотрудники компании UpGuard, которая специализируется на кибербезопасности, нашли персональные данные миллионов пользователей Facebook в свободном доступе в облачных хранилищах Amazon.

540 миллионов записей о пользователях соцсети в открытый доступ выложила компания Cultura Colectiva, которая работает в Мехико, сообщает Дождь со ссылкой на Bloomberg.

В облаке Amazon оказались имена, номера телефонов и сообщения пользователей. Базу закрыли 3 апреля после того, как Bloomberg сообщил об утечке в Facebook, а соцсеть предупредила Amazon.

В другой базе оказались имена, пароли и адреса электронной почты 22 тысяч пользователей закрытого приложения At the Pool. В UpGuard не смогли выяснить, как долго эти данные были в открытом доступе. Сейчас базу также закрыли.

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Таких случаев может быть больше, расследование UpGuard продолжается, отмечает Bloomberg. Facebook долгие годы делилась данными пользователей с разработчиками приложений и сервисов, а они могли быть неаккуратны в хранении данных, отметил эксперт компании Крис Викери.

В марте Facebook признал, что во внутренней базе данных компании пароли некоторых пользователей соцсети хранились в незашифрованном виде. Речь шла о сотнях миллионов пользователей приложения Facebook Lite, десятках миллионов других пользователей Facebook и десятках тысяч пользователей Instagram. К ним с 2012 года имели доступ до 20 тысяч сотрудников соцсети.

Весной 2018 года стало известно, что компания Cambridge Analytica, которая занимается политической рекламой, незаконно незаконно получила доступ к данным более 50 миллионов пользователей Facebook. Соцсеть прекратила сотрудничество с Cambridge Analytica, через некоторое время компания закрылась.