Сотрудники Facebook имели доступ к паролям миллионов пользователей

Facebook сохранял пароли миллионов пользователей в открытом виде.

Социальная сеть Facebook признала, что хранила открытые файлы с паролями своих пользователей, которые были доступны сотрудникам компании.

Речь идет о паролях сотен миллионов пользователей Facebook Lite - версии соцсети, которая используется в регионах с плохим интернет-покрытием, а также десятков миллионов Facebook и десятков тысяч пользователей Instagram, сообщает DW.

"Это привлекло наше внимание потому, что наши системы для ввода паролей предназначены для их маскировки с использованием методов, которые делают их нечитабельными", - говорится в сообщении компании для пользователей. В компании добавили, что никто извне не получил доступ к паролям и не было обнаружено никаких доказательств злоупотребления частными данными пользователей.

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Открытые пароли были обнаружены во время обычной проверки безопасности в январе. В компании сообщили, что эта проблема была исправлена и соцсеть известит пользователей, чьи пароли были скомпрометированы.

Facebook также должен исправить проблемы хранения других категорий информации. "Для нас нет ничего более важного, чем защита информации людей и мы будем продолжать совершенствование в рамках наших постоянных усилий в области безопасности в Facebook", - сообщила компания.

О проблеме открытого хранения паролей пользователей Facebook стало известно накануне, когда сайт KrebsOnSecurity.com сообщил, что доступ к паролям имели тысячи сотрудников Facebook.