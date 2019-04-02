В Киеве археологи нашли улицу XVII-XVIII веков (фото)

Также исследователи обнаружили много артефактов ХII-ХIХ веков, в частности, древнерусские кресты-энколпионы, княжеские печати, медную бляшку с изображением Богородицы, футляр для сабли и др.

В Киеве на ул. Щекавицкой археологи нашли улицу XVII-XVIII веков.

Об этом сообщил директор столичного Департамента культурного наследия Александр Никоряк, сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

Древнюю улицу нашла архитектурно-археологическая экспедиция Института археологии НАН Украины во время охранно-спасательных исследований.

«Согласно информации Института археологии Киева, с июня 2018 года и до сих пор экспедиция Института проводит охранно-спасательные исследования участка на ул. Щекавицкой. Исследователи сообщили, что во время работ собрана большая коллекция археологических материалов ХII-XIX в. Среди индивидуальных находок выделяются три древнерусских креста-энколпиона, три свинцовые княжеские печати, медная бляшка с изображением Богородицы, футляр для сабли XIX в. и т.д. Кроме того, фиксировались также культурные наслоения, улица и захоронения XVII-XVIII вв., обнаружены также слои древнерусской эпохи (XII-XIII вв.)», - сообщил Никоряк.

В свою очередь руководитель экспедиции, начальник отдела археологии Киева Всеволод Ивакин подчеркнул, что в обследованных горизонтах в основном представлены культурные наслоения и археологические объекты XIX в., образовавшихся после пожара 1811 года и полной перепланировки уличной системы Подола.

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«Большое количество монет и товарных пломб XIX в. характерно для припортовой зоны, в которой расположен исследуемый участок. Однако зафиксированы остатки около десятка небольших подвалов-кладовых, хозяйственных и гидротехнических сооружений. Фиксировались также культурные наслоения, улица и захоронения XVII-XVIII вв., обнаружены также слои древнерусской эпохи (XII-XIII вв.)», - отметил Ивакин.

По его словам, сейчас работы продолжаются, все находки обрабатываются, реставрируются. После этого будет подготовлен научный отчет с описанием артефактов, которые передадут в государственные музейные фонды Украины.

Как сообщал УНИАН, в начале 2015 года во время строительных работ на Почтовой площади была обнаружена часть улицы времен Киевской Руси и другие артефакты XI-XII веков. 7 августа 2018 года Департамент культуры КГГА передал Министерству культуры документацию, необходимую для включения Почтовой площади в Госреестр недвижимых памятников национального значения.